Ecco la ricetta per l’ultimo dell’anno preparata per noi da chef Poli: Filetto di vitello alla Wellington, in versione moderna.

Le dosi per 4 persone

Ingredienti:

1 chilo di filetto di vitello; 200 grammi di carne trita mista; 50 g di parmigiano; 100 g di prosciutto crudo; pasta sfoglia classica; un uovo; burro e rosmarino qb; 30 ml di rhum; una stecca di vaniglia; una noce di burro; sale e pepe qb.

Per la rifinitura

Melograno; purea di patate; 100 grammi di castagne. La preparazione: rosolare il filetto con burro e rosmarino. Farlo raffreddare. Avvolgerlo nel trito di carne

mista, insaporita con sale e pepe. Bardarlo con il prosciutto crudo. Avvolgerlo nella pasta sfoglia, che verrà pennellata leggermente con del tuorlo d’uovo. Cuocerlo in forno per 20 minuti a 180°, finchè diventi di colore ambrato. A parte, si prepara la classica purea di patate, cioè patata cotta schiacciata e condita con latte, burro, parmigiano, sale e noce moscata. Le castagne pelate vengono cotte in uno sciroppo con 300 ml di acqua, 30 ml di rhum, una stecca di vaniglia per circa 45 minuti ed, infine, insaporite con una noce di burro. Quindi, impiattare il tutto ed aggiungere il melograno, che porta fortuna ed è bello a livello coreografico. Buon appetito!