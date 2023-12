Filarmonica Paganelli domani in concerto. Omaggio a Puccini

Torna il tradizionale concerto di Capodanno della Filarmonica Paganelli, organizzato in collaborazione con il Comune, domani alle ore 17 al Teatro Pax a ingresso gratuito. "Anche per questa edizione, il maestro Donatella Azzarelli ha composto un programma che propone alcune tra le pagine più belle della tradizione musicale italiana e internazionale. Innanzitutto, ci sarà l’omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della sua morte", annuncia la Paganelli. Poi ci saranno le immancabili note scintillanti di Johann Strauss e le arie immortali di Giuseppe Verdi, intonate dal coro del Cai di Cinisello Balsamo diretto da Giovanni Ferrari e, ancora, brani di Rossini, Fillmore e Respighi. "Il baritono Massimo Marotta completerà questo programma già ricco con melodie napoletane conosciute in tutto il mondo".