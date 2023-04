Fiamme in abitazione Appartamento distrutto

Paura per un incendio scoppiato venerdì sera a Baranzate. Erano le 19.40 quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi in via Redipuglia, all’ incrocio con via Pordenone. Il fuoco si è sviluppato in un appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina. Per fortuna non ci sono state vittime e non è stata coinvolta nessuna persona. L’appartamento però è completamente distrutto ed è inagibile. Sul posto sono intervenuti sei automezzi dei vigili del fuoco, i carabinieri di Rho, un’ambulanza del 118 e il sindaco di Baranzate Luca Elia. Le operazioni di contegno e spegnimento del fuoco sono proseguite per diverse ore. Le squadre dei vigili del fuoco hanno terminato l’intervento quasi all’una di notte. La via in cui si è sviluppato l’incendio è vicina a via Gorizia, in una zona di strade strette e con molte case e appartamenti. Al momento non sono state ancora accertate le cause dell’incendio. Molti cittadini di Baranzate hanno visto il fumo alzarsi nel quartiere Gorizia, chiedendosi cosa stesse accadendo. "Ringrazio le forze dell’ordine e i sanitari che sono arrivati sul posto e hanno seguito da vicino tutta la vicenda. In particolare i vigili del fuoco hanno lavorato per diverso tempo, oltre che per spegnere le fiamme, anche per verificare la sicurezza degli altri appartamenti, dando la possibilità ai condomini di rientrare nelle proprie case in sicurezza. Gli altri locali infatti hanno avuto l’agibilità. La famiglia vittima dell’incendio, moglie, marito e tre figli, sono stati ospitati da parenti e amici. Le fiamme sono state significative e l’appartamento è distrutto, per fortuna però non ci sono stati feriti o intossicati. Poteva andare peggio", conclude il sindaco Luca Elia.

Davide Falco