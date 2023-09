Fiamme gialle e Comune di Paderno Dugnano: intesa sul Pnrr per tutelare i fondi

Dopo Sesto e Cinisello, anche il Comune di Paderno ha siglato un protocollo d’intesa con il comando provinciale della Guardia di finanza di Milano per la tutela dei fondi stanziati dal Pnrr. L’accordo, firmato dal sindaco Ezio Casati e dal generale di brigata Francesco Mazzotta, ha lo scopo di instaurare una reciproca collaborazione e operare insieme per garantire l’uso lecito delle risorse. Così, per il prossimo triennio, il municipio fornirà alla Gdf input informativi qualificati su possibili irregolarità, di cui sia venuto a conoscenza, e metterà a disposizione del corpo dati e informazioni utili a prevenire o reprimere ogni condotta illecita. "Le ingenti provvidenze comunitarie destinate al finanziamento del Pnrr impongono la necessità di una sorveglianza rigorosa, per preservarne l’impiego corretto ed efficiente – sottolinea il generale Mazzotta -. Il corpo, in virtù delle proprie competenze in materia economico-finanziaria, è fortemente impegnato nella prevenzione e nella lotta contro ogni condotta che potrebbe mettere a rischio la realizzazione dei progetti". L’accordo costituisce in sé un deterrente efficace contro l’uso improprio dei finanziamenti, oltre a promuovere iniziative di carattere formativo, per fornire dei criteri di riferimento comuni per l’individuazione di elementi oggettivi di rischio per l’invio di segnalazioni qualificate. "I fondi stanziati con il Pnrr sono e devono rappresentare una straordinaria opportunità di rilancio e di riqualificazione, pensando alla città di domani e alle esigenze di chi su questo territorio vive, lavora e desidera sviluppare progettualità sociali, culturali e imprenditoriali guardando al benessere collettivo", commenta il sindaco Casati. Laura Lana