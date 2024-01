Fiammata in cantiere per una fuga di gas. Paura e lievi ustioni

Un tubo del gas squarciato, divampa l’incendio e due operai si ustionano per fortuna in modo leggero. Paura a Vignate ieri mattina sulla vecchia Cassanese, dopo l’uscita per il centro commerciale Acquario, nella zona industriale di Vignate. L’esplosione è avvenuta in un cantiere stradale dove era al lavoro una squadra di tecnici, un paio dei quali coinvolti nell’infortunio senza gravi conseguenze. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per controlli. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme, soccorritori e addetti dell’azienda che gestisce la distribuzione del metano, il cui passaggio in quel punto è stato interrotto per evitare dispersioni. La circolazione del traffico è stata bloccata per permettere soccorsi e rilievi.

Bar.Cal.