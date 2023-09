Festival Tour Book a Cassano d'Adda: Sul Palco del Teca

La poetessa mancina "che non aveva mai saputo scrivere", il nuotatore protagonista di un’impresa frutto di una guarigione e di una sfida con sé stessi, la scrittrice per bambini, la virtuosa dell’illustrazione: tutti sul palco del Teca in occasione del Book Cafè, gran finale del Festival Tour Book promosso dalla biblioteca e dal Comune. Quattro protagonisti, quattro voci, ospiti di Manuele Vergani, responsabile della biblioteca cassanese, e dell’assessore alla Cultura Antonio Capece. Prima voce quella di Thomas Cogliati, nuotatore cassanese e oggi coach che insegna che i limiti sono solo nella nostra testa. Il suo libro Quante storie per un giretto racconta la circumnavigazione a nuoto dell’isola del Giglio, sfida "che mi ero ripromesso molti anni fa, quando, ancora ragazzino, guarii da una leucemia". È scrittrice di poesie Caterina Blandino. "Eppure sono stata una bambina mancina che non sapeva scrivere. Poi sono subentrate esperienze drammatiche, un lungo lavoro su di me, e le parole hanno iniziato a fluire". Già note al pubblico del Book Cafè Alessandra Di Consoli, illustratrice, e Silvia Francesca Forti, scrittrice di libri per bambini. La prima ha presentato Manuale d’incanto, la seconda La notte dei non so.

Monica Autunno