Festival Maggio in giallo Un mese ricco di eventi in vetrina 24 autori da brivido

di Alessandra Zanardi

Cene da brivido e presentazioni di libri, quest’anno Maggio in giallo farà da vetrina a 24 scrittori. Bruno Morchio, Valerio Varesi, Bruno Vallepiano, Giorgio Maimone e il giornalista de Il Giorno Enrico Fovanna sono solo alcuni degli ospiti del festival della letteratura gialla e noir, che torna a San Giuliano per il nono anno consecutivo con alcuni appuntamenti anche a Milano e Pantigliate. La rassegna resterà in agenda dall’11 maggio al 17 giugno, organizzata come sempre dall’associazione culturale Il Picchio col sostegno della libreria Nuova Libropoli e del Comune di San Giuliano. Il programma completo è disponibile sui siti Internet maggioingiallo.com e sangiulianonline.it; a dare il via all’iniziativa sarà la cena di giovedì alla trattoria La Primavera di San Giuliano (menù fisso a 22 euro, prenotazioni ai numeri 345.2396442 o 338.7237921), che permetterà di conoscere due fra gli autori in scaletta, Andrea Cotti e Lorenzo Sartori. Dalla prima edizionenel 2014 a quella attuale, nel complesso il festival sangiulianese ha dato visibilità a quasi 150 scrittori tra affermati ed emergenti; a illustrare al pubblico le loro opere hanno contribuito 150 presentatori fra blogger, giornalisti e amanti del thriller (quest’anno sono 18). "Nell’ambito della letteratura di genere, la rassegna di San Giuliano si conferma una delle principali a livello nazionale, punto di riferimento per gli amanti del giallo, ma non solo. La nostra città rappresenta dunque un contesto importante per favorire la conoscenza di questo genere letterario e delle sue peculiarità", osserva Nicole Marnini, assessore alla Cultura di San Giuliano. "A rendere possibile l’evento - aggiunge Valeria Renda di Libropoli - è anche e soprattutto la rete di relazioni con gli autori, un tessuto consolidato che è stato costruito nel tempo". Il presidente del Picchio Gino Marchitelli, giallista a sua volta e anima della festival, esprime soddisfazione per un’iniziativa che ha saputo crescere negli anni.