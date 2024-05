Festival dell’innovazione. Il presente incontra il futuro

È tutto pronto per la seconda edizione della Mind Innovation Week, il Festival dell’innovazione aperto al pubblico che si svolgerà dal domani all’11 maggio, negli spazi di Mind-Milano Innovation District. L’appuntamento annuale dedicato ai grandi temi del nostro tempo con ospiti dal mondo scientifico e tecnologico italiano e internazionale, organizzato da Lendlease (gruppo internazionale di real estate), avrà anche quest’anno un ricco palinsesto di eventi, laboratori, talk e momenti di networking. Il filo conduttore della seconda edizione è "Where present meets future", la nascita di ecosistemi di intelligenze integrate incentrate sull’innovazione rappresenta una sfida culturale epocale ed offre una prospettiva inedita per comprendere il panorama attuale e tracciare nuove mappe e rotte per il futuro. La settimana si apre domani alle 10 con l’undicesima edizione dell’evento di corsa più grande e inclusivo al mondo per corridori di qualsiasi età e livello: la Wings for Life World. Si tratta del principale evento della fondazione Wings for Life, organizzazione no-profit che finanzia promettenti ricerche sul midollo spinale e studi clinici. Da lunedì 6 maggio il calendario propone appuntamenti dedicati, che affronteranno numerose tematiche: dalla medicina alle biotecnologie, dalla circular open innovation all’educazione, dalla ricerca clinica al restauro, dalle scienze della vita alla sostenibilità energetica e ambientale, dalle città del futuro all’inclusione sociale, dal ruolo delle donne nell’innovazione alle sfide della sostenibilità e dalla resilienza dei sistemi sanitari fino alle prospettive lavorative e di crescita di questi settori.

"Mind è l’esempio di un futuro possibile, fatto di innovazione e di sinergie tra realtà anche molto diverse tra loro. È ora di raccontare e condividere a un pubblico ampio questa idea di contaminazione tra ecosistemi e il processo in continua espansione che stimola la cultura dell’innovazione - dichiara Domenico D’Alessio, Head of Marketing & Communications di Lendlease - la Mind Innovation Week infatti parla a tutti: studenti ricercatori, professionisti delle nuove tecnologie, cittadini curiosi di conoscere i valori e l’identità del distretto dell’innovazione e interessati a confrontarsi con nuovi punti di vista su tematiche di stretta attualità". L’ultimo giorno, sabato 11 maggio, si svolgerà dalle 14 alle 16 la "Festa dell’innovazione e della sostenibilità", durante la quale saranno presentati e premiati i lavori del Concorso e dei due Contest della VII edizione del percorso educational che coinvolge centinaia di studenti.