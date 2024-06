Festival delle storie e dei libri. Letture animate e sorprese

Venticinque tra laboratori e letture animate per bambini, arriva la Notte bianca con un grande laboratorio sensoriale dedicata ai più piccoli. Partono domani le iscrizioni a “Direfareleggeregiocare”, il Festival delle storie e dei libri per bambini e ragazzi giunto quest’anno alla sua 16esima edizione organizzato dalla biblioteca di Cascina Grande. Il programma è ricco di imperdibili eventi: letture animate, incontri con gli autori, corsi, laboratori, spettacoli teatrali. Un calendario intenso e ricco di eventi ispirati dalla convinzione che avvicinarsi alla lettura e al magico mondo dei libri, sin da piccoli, sia qualcosa di prezioso. In programma tanti laboratori e letture dedicati alla natura, all’ambiente, agli animali, al teatro, alla musica, alla fotografia.

Fra le novità di quest’anno c’è la Notte dei peluche durante la quale i piccoli lettori sono invitati a portare il proprio pupazzo preferito in biblioteca, affidandolo per una notte alle amorevoli cure dei bibliotecari. Al mattino possono andare a riprenderlo per scoprire cosa ha fatto durante la notte e quale libro ha scelto da portare con sé a casa. Piena di fascino sarà anche l’inaugurazione del Giardino delle farfalle nel parco della biblioteca. Come da tradizione, la manifestazione si conclude con la Notte bianca dei bambini il 29 giugno con la possibilità di visitare il civico osservatorio astronomico e di ammirare i fuochi d’artificio ecosostenibili. Tutte le attività in programma sono gratuite ma a numero chiuso. Per partecipare è necessario essere iscritti alla biblioteca e prenotarsi direttamente in biblioteca o chiamare il numero 02.89259334/35.

Massimiliano Saggese