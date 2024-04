Festival Comics. Fumetto, giochi e divertimento

Buon riscontro di pubblico per la prima edizione di Melegnano Comics, il Festival del fumetto che nel fine settimana ha richiamato appassionati e curiosi nel castello mediceo e nelle tensostrutture esterne. Non solo fumetti, ma anche travestimenti cosplay, escape room, videogiochi hanno animato la kermesse promossa dal marchio Melegnano Comics in accordo col Comune. Accanto a giochi di abilità hanno trovato spazio alcuni momenti di dibattito. Come quello di sabato alle 11, quando Melissa Vanella e Martina Rolli hanno spiegato tendenze del fenomeno "Cosplay".

Sempre sabato, alle 15, l’evento "L’inizio dell’incubo" ha acceso i riflettori su Dylan Dog grazie anche alla presenza dei fumettisti Angelo Stano e Giampiero Casertano, nonché del gruppo di collezionisti Dylandogofili. Ieri si è parlato di "Fumetti e scienza: dai super cattivi all’intelligenza artificiale", nel pomeriggio è stato il doppiatore di cartoons Pietro Ubaldi a intrattenere il pubblico. A.Z.