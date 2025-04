Festival Amici del Parco Nord. Torna “AppassionatAmbiente”

Torna, per la sua terza edizione, il Festival "AppassionatAmbiente", organizzato dall’associazione bressese "Amici parco nord". L’appuntamento è per domenica al Laghetto di Niguarda, con accesso da via Ornato e da via Aldo Moro. Due sono i momenti previsti, tra passato e presente dei parchi intercomunali, ai quali si aggiungerà ben presto il "Parco della Valle del Seveso": alle 11.30, ci sarà una rievocazione storica delle manifestazioni, organizzate tra gli Anni Sessanta e Settanta, che portarono alla costituzione del Parco Nord Milano, per un "tuffo nel passato"; tutti sono invitati, con abiti e simboli di quegli anni. Nel pomeriggio, alle 16.30, per il "salto nel futuro" è previsto l’incontro-dibattito su un tema ambientale di grande importanza: la nascita, appunto, del "Parco della Valle del Seveso", il grande parco che, tra la provincia di Como, la Brianza e il Nord Milano, rigenererà il fiume, il territorio e le aree verdi dei Comuni che sono attraversati dal Seveso.

G.N.