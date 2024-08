Festa Pd al Corvetto in nome dei nuovi italiani

"L’Unione fa la festa". Ecco lo slogan della Festa dell’Unità di Milano, che quest’anno si svolgerà dal 6 al 15 settembre all’Arci Corvetto in via Oglio 21, periferia sud-est della città. Sabato 7 settembre alle 19 è attesa la segretaria del Pd Elly Schlein, mentre il sindaco Giuseppe Sala parteciperà alla kermesse democratica giovedì 12 settembre alle 21.30, intervistato da Lorenza Ghidini e Luca Ravenna su futuro e presente delle città.

Il segretario metropolitano del Pd Alessandro Capelli sintetizza in due numeri la festa meneghina – 100 eventi in 10 giorni – e aggiunge: "È per me un’emozione e un orgoglio inaugurare questa festa come segretario del partito. Quest’anno abbiamo scelto di dedicare la nostra festa a chi è nato o cresciuto in Italia. Da anni ci battiamo per un principio semplice ma fondamentale: le bambine e i bambini nati o cresciuti in Italia sono italiani. Questo tema, oggi più che mai, necessita di essere al centro del dibattito". Ogni riferimento al dibattito estivo sullo ius scholae è puramente voluto.

Il Pd milanese ha deciso di non invitare alla sua festa nessun ospite del centrodestra. L’attenzione dei dem sarà concentrata tutta sull’area progressista, in attesa di quel "campo largo" nazionale che ancora non decolla. "Abbiamo invitato tutte le forze di opposizione per un programma denso", sottolinea Capelli. Gli ospiti esterni all’alleanza di centrosinistra? l leader di Azione Carlo Calenda dialogherà con Lorenzo Guerini il 9 settembre, l’esponente di Italia Viva Maria Elena Boschi sarà sul palco con Alessandro Alfieri il 12 settembre per parlare di Democrazia delle destre, mentre per il M5S ci sarà Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, che dialogherà con il braccio destro della Shlein, Marco Furfaro, il 14 settembre.

Lo stesso giorno, alle 21.30 – segno dei tempi che cambiano per la sinistra italiana – ci sarà la presentazione del libro di Antonio Polito “Le 5 lezioni di De Gasperi ai politici di oggi“. Sì, proprio l’ex premier e segretario della Dc, storico avversario del Pci.

