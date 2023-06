Festa fai da te: proteste dei residenti per assembramenti, alcol ai minorenni e aggressioni

La festa fai da te, con casse per la musica, dj e fiumi di alcol

ha scatenato le proteste dei residenti dei palazzi attorno

i quali denunciano "assembramenti già dalle 22 fino a notte fonda. Poi vendite di alcolici anche ai minorenni e nessun controllo. A bordo strada c’erano alcune auto di genitori in attesa dei loro figli. Ma molti ragazzi erano soli, e sono rimasti in via Benedetto Marcello fino alle 2 di notte. E qualcuno si è sentito male per l’alcol già alle 21". La musica, stando alle testimonianze, è andata avanti fino all’1.30. Poi la situazione è degenerata ed è culminata con le aggressioni agli studenti da parte di altri giovani, "infiltrati" arrivati dall’esterno e descritti come stranieri