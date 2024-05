Festa e sfilata con le bestiole in cerca di una nuova casa

Una grande festa con tanto di sfilata, percorsi e lezioni di primo soccorso all’Asilo del cane di Palazzolo. Una giornata per far conoscere i quattrozampe che cercano casa, raccogliere fondi per mantenere operativa la struttura, punto di riferimento per tutto il Nord Milano, ma anche per lanciare un appello in vista dell’estate. "Siamo vicini al periodo più problematico, quello delle partenze, che spesso coincidono con l’abbandono di cani e gatti domestici". Nell’ultimo mese sono diversi gli animali, soprattutto gatti, che sono arrivati nel rifugio di via Mazzini perché le famiglie non riuscivano più a occuparsene per motivi di salute o per la morte del padrone. "Si tratta di animali che hanno bisogno di attenzioni e coccole costanti, che noi qui non possiamo garantire perché i cani e i gatti sono tanti. Speriamo sempre che la permanenza sia il più breve possibile e che gli animali possano trovare una nuova casa ricca di amore". La.La.