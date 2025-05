Festa della Repubblica. I ragazzi in municipio

Stessa emozione, stessa attesa anche a Vaprio. Martedì, il sindaco Marco Galli consegnerà la Costituzione ai 18enni. Una cerimonia carica di significato per i ragazzi che riceveranno la Carta e per la comunità che li vedrà d’ora in poi al voto. Un passaggio che la città vuole sottolineare. L’appuntamento è per le 21 nel cortile del Palazzo Municipale. Interverranno anche Stefano Colombo, presidente dell’Anpi, e altre associazioni. In platea le famiglie, anche in questo caso per riflettere insieme su valori, diritti e doveri di ciascuno. Ma anche di futuro e prospettive, di un passaggio di testimone con le giovani generazioni nella difesa della Repubblica, casa di tutti. "Un momento per sentirsi parte della società, per raccogliere sfide e imparare che ciascuno di noi può fare la differenza", spiegano gli organizzatori. Bar.Cal.