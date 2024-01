Festa della polizia locale: "Al servizio della gente"

Vigili cormanesi in festa per il patrono San Sebastiano, ieri mattina, nell’aula consiliare del Municipio, con la presentazione del report delle attività svolte nel 2023 e con i riconoscimenti agli agenti che si sono distinti in alcune operazioni sul territorio: "Sempre al servizio dei cittadini, con nuovi strumenti digitali, con un organico potenziato e con un ruolo sempre più riconosciuto per i progetti regionali in tema di sicurezza, come quello di ente capofila di Bici in sicurezza", precisano il sindaco di Cormano Luigi Magistro e il vicesindaco locale Gianluca Magni. Gli ambiti di intervento sono sempre più ampi, "con l’obiettivo di ottenere la maggior sicurezza e la maggior vicinanza alla cittadinanza - continua il comandante della polizia locale cormanese Marco Falconelli -. Un plauso a tutte le donne e agli uomini del Corpo della polizia locale di Cormano".

Per esempio, anche nel 2023, le violazioni alle norme del Codice della Strada hanno superato la soglia dei 10mila accertamenti (10.003): di questi, il 38,07%, vale a dire 3.807, provengono dal passaggio con il rosso da parte degli automobilisti all’incrocio tra via dei Giovi e via Figini, dove c’è la postazione di rilevamento. Il numero degli incidenti resta simile a quello del 2022; nel 2023 sono stati 79, di cui uno mortale, 49 con feriti e 29 con solo danni alle cose. Invece, le notifiche degli atti amministrativi e giudiziari sono state ben 1.161, mentre le violazioni al Regolamento per i servizi di Igiene Urbana con abbandono di rifiuti sono state 657. Infine, ai posti di blocco gli agenti hanno fermato 295 veicoli non revisionati e 46 non assicurati, con la sospensione di 13 patenti di guida: per le attività di Polizia giudiziaria, ci sono state le 9 denunce per guida in stato di ebbrezza.

Giuseppe Nava