Festa del Perdono è anche gara ciclistica

Mostre e gite fuori porta, ecco alcune proposte per il giorno di Pasqua e Pasquetta. Oggi e domani a Melegnano proseguono le iniziative legate alla 460esima Fiera del Perdono, comprensive delle bancarelle nel centro storico, del luna park in viale Repubblica e viale Lazio e dei padiglioni espositivi in piazza Matteotti con laboratori, animazione e attività per i bambini. Per gli amanti dello sport, domani è in programma il “Gran premio del Perdono“, gara ciclistica nazionale valevole per la categoria juniores, con partenza alle 9.30 da via Roma. Sul fronte culturale, oggi e domani, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, alla scuola sociale di via Marconi 21 sarà visitabile la mostra retrospettiva del pittore Giuseppe Beccarini, scomparso nel 2020.

Tra Peschiera Borromeo e Segrate, la gita all’Idroscalo si conferma un grande classico delle giornate di Pasqua e Pasquetta. A San Giuliano, oggi dalle 14.30 alle 17 e domani fino alle 18 sarà visitabile l’antica abbazia di Viboldone.A.Z.