Festa del 2 giugno cancellata a Cormano. L’Anpi però riempie Piazza Scurati: vergognosa la scelta del sindaco

Cormano, 3 giugno 2024 – Una piazza Scurati piena di cormanesi ha risposto al sindaco Luigi Magistro, che nei giorni scorsi ha deciso di cancellare le celebrazioni istituzionali per la Festa della Repubblica. Ieri l’Anpi ha organizzato un presidio, a cui hanno partecipato cittadini, associazioni, partiti di centrosinistra, scuole.

“Questa decisione ci ha lasciato basiti e colto alla sprovvista. Per questo, abbiamo deciso di raccogliere la gente. È la Festa della Repubblica, è la festa di tutti - ha spiegato il vicepresidente di Anpi Cormano Evaldo Porro -. Non riusciamo a comprenderne le motivazioni: non è certo la prima volta che siamo chiamati alle urne a giugno, eppure nessuno si era mai sognato di cancellare la Festa della Repubblica".

Il presidio è stato sostenuto dall’Anpi provinciale, che ha definito "vergognosa la decisione a Cormano", "incomprensibile e sbagliata".

Nei giorni scorsi, il sindaco Luigi Magistro aveva inviato una comunicazione ai consiglieri comunali. "Trovandoci a ridosso delle elezioni ed essendo quindi in periodo di par condicio, la Giunta ha deciso di non prevedere alcuna cerimonia per la data del 2 giugno al fine di non rischiare strumentalizzazioni su una data così importante per la nostra comunità. A fronte di questa decisione il sindaco prenderà parte alla cerimonia indetta dal prefetto di Milano". Così, ieri mattina, Magistro era a Milano, con altri sindaci che hanno organizzato iniziative anche nei loro Comuni, compreso Paderno e Cusano, dove pure sabato e domenica si voterà per le Amministrative.

"L’Amministrazione ha accolto l’invito a celebrare il 2 Giugno alla presenza del prefetto con gli altri colleghi, rappresentando tutti i cittadini di Cormano che si riconoscono nelle istituzioni dell’Italia Repubblicana e nei suoi valori di libertà e democrazia", si leggeva ieri sulle pagine Facebook della Giunta. Intanto, mentre Magistro era a Milano e l’Anpi festeggiava la Repubblica in piazza Scurati, poco distante il centrodestra faceva campagna elettorale e, nel pomeriggio, organizzava al Parco dell’Acqua una grande festa di coalizione con ospite Pippo Palmieri.

"È la dimostrazione che la strumentalizzazione non c’entra nulla, per chi ha cancellato una cerimonia ufficiale, istituzionale, preferendo un appuntamento politico per la propria corsa elettorale", ha chiosato l’opposizione.