Festa degli aquiloni con Edoardo Borghetti “il re” dei festival

Appuntamento oggi pomeriggio alle 14.30 con la Festa degli aquiloni al Parco Europa di Rho. A far volare le sue splendide creazioni sarà il rhodense Edoardo Borghetti che lo scorso anno ha festeggiato trent’anni di attività con l’Associazione italiana aquiloni VolaRho. La sua specialità sono gli aquiloni giganti, quelli che lo hanno reso famoso nei più importanti festival internazionali. La Festa degli aquiloni sarà anche l’occasione per l’apertura ufficiale del chiosco all’interno del parco, grazie alla nuova gestione affidata in convenzione a Simone Angius, che organizza una merenda e il dj set. Il chiosco non si chiamerà più “Europa”, ma “The chill”, nome che richiama la modalità relax nel gergo utilizzato dai giovanissimi. Ro.Ramp.