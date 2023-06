Festa 2 giugno, Sala elogia le parole di Mattarella: teniamo vivo lo spirito repubblicano

Milano, 2 giugno 2023 – Milano celebra il 77esimo anniversario della Repubblica Italiana. Stamane in piazza Duomo si è svolta la tradizionale cerimonia solenne dell'Alzabandiera alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del prefetto Renato Saccone, della presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi e delle altre autorità civili e militari. "Dichiararsi repubblicani e democratici è anche abbastanza agevole ma per portare avanti lo spirito repubblicano e democratico c'è da fare" le parole del primo cittadino.

“Da Mattarella parole importanti”

Repubblica Italiana, Europa, Milano, le tre bandiere che sventolano su piazza Duomo: "Sono tre istituzioni che si devono impegnare, anche Milano nel suo piccolo, per mantenere vivo questo spirito - ha sottolineato Sala -. Non che in Europa siano tutti d'accordo sull'essere repubblicani e così profondamente democratici, è una storia infinita, per questo le parole del nostro presidente per il 2 giugno sono sempre importanti e significative”.

Sala: “Necessario continuare a fornire armi all’Ucraina”

Come un anno fa, Sala lega le celebrazioni del 2 giugno alla guerra in Ucraina. Oggi lo fa mandando un messaggio alla sua parte politica e in particolare al Pd dopo il voto sulle armi all'Ucraina all'Europarlamento. "Io non ho dubbi come non ne avevo un anno fa - dice il primo cittadino -. Credo che la libertà si conquista, come è stato il caso del nostro Paese, anche attraverso la lotta. Noi dobbiamo sostenere il popolo ucraino. Che nella mia area ci siano divergenze di idee, come spesso accade, ci può stare. Io però non ho dubbi: credo sia necessario continuare a fornire armi all'Ucraina".

Restyling piazza Duomo, via palme e banani

In merito al restyling di piazza Duomo, Sala ha detto che il Comune di Milano sta lavorando per cambiare l'area verde e dire addio a palme e banani. "Mi piace il fatto di cambiare. Ho difeso questa scelta anni fa. Siamo ancora alla ricerca. Forse abbiamo trovato una soluzione ma le cose pubbliche vanno attraverso gare”, ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala. “Credo sia il momento di dare un cambio di immagine in piazza Duomo”, ha sintetizzato.