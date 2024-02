Fermato per controlli. In casa cocaina e un kit per le dosi

Ottanta grammi di cocaina, bilancino e kit del confezionamento dentro casa, in manette spacciatore 47 enne. L’arresto è stato eseguito l’altro giorno dai carabinieri di Pioltello ma a Rodano, dove l’uomo risulta residente. Il "la" all’operazione l’ha dato una normale operazione di controllo eseguita dai militari nel corso della giornata. A seguito di una prima identificazione i militari hanno optato per un’ispezione a casa del soggetto. E qui hanno trovato la droga, 80 grammi, bilancino e materiale per confezionare le dosi. Immediatamente è scattato l’arresto. L’uomo, italiano, è stato prima condotto in caserma, poi a Milano per l’udienza direttissima: ora è agli arresti domiciliari.