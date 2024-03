Fermata bus sulla ex Statale 11. Via al trasloco

Operazione sicurezza sull’ex Statale 11 a Villa Fornace, trasloca la fermata dei bus in direzione metro. Si trova da anni all’altezza delle uscite da alcuni complessi residenziali, verrà "arretrata" di qui a un paio di mesi verso la rotonda del centro commerciale "in corrispondenza - così l’assessore alla Viabilità Amos Valvassori - di quella che già si trova sul versante della strada in capo al Comune di Bellinzago". Non solo. Il progetto approvato dalla giunta comunale nei giorni scorsi prevede la realizzazione di una struttura nuova, dotata di pensilina coperta (oggi non è) e delle caratteristiche necessarie in termini di sicurezza, decoro e "confort" dei passeggeri in attesa. L’iter per arrivare alla soluzione non è stato breve.

"La fermata attuale - così Valvassori - non solo da tempo interferisce con il transito dai passi carrai, ma ormai da anni è diventata un’area di passaggio e problematica. Di qui la scelta di spostare. E non è stato semplice. Non sono temi di sola competenza comunale, ma coinvolgono gli enti del Trasporto Pubblico Locale. Eravamo già partiti prima della pandemia, successivamente abbiamo ripreso in mano la cosa, portando a termine il confronto, stanziando le risorse a bilancio e realizzando un progetto che di fatto non esisteva".

Il progetto di messa in sicurezza continua: "Il prossimo passo sarà il restringimento delle carreggiate. Con il Comune di Bellinzago stiamo inoltre studiando dei progetti di arredo e di abbellimento di questa zona del paese".

M.A.