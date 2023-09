FdI a Milano: La Russa sabato, Meloni chiude domenica all'Auditorium Testori

Le conclusioni sono previste alle 11.15 di domenica e sono state riservate alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni (nella foto), che tornerà a indossare i panni di leader di Fratelli d’Italia per l’occasione. Sì, perché le conclusioni di cui parliamo sono quelle della due giorni nel weekend “L’Italia vincente. Un anno di risultati. Come il Governo Meloni sta facendo ripartire la Nazionale’’ organizzato dal partito della premier all’Auditorium Testori in piazza Città di Lombardia, all’interno della sede della Regione. La kermesse della destra sovranista partirà sabato alle 10.30 con i saluti istituzionali e con il confronto su “Sicurezza, immigrazione e lotta alla mafia’’ al quale parteciperanno i parlamentari Isabella Rauti, Paola Chiesa e Riccardo De Corato.

Alle 12.30, invece, il tema sarà “I successi in politica estera’’ con Giulio Tremonti, presidente della commissione Affari esteri della Camera, e Giulio Terzi di Sant’Agata, numero uno della commissione Affari esteri del Senato. Il moderatore sarà l’europarlamentare milanese Carlo Fidanza. Sabato alle 15.45, invece, si parlerà di “Riforme istituzionali’’ con il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Domenica alle 10.30 il primo dibattito sarà incentrato su “Turismo ed economia: l’Italia vola’’ con il ministro del Turismo Daniela Santanchè. Alla 11.15, infine, l’intervento conclusivo della Meloni. Su presente e futuro del Governo e di FdI.

M.Min.