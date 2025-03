Favole dei nonni per tutti. I ricordi diventano magici e si ascoltano in podcast

"Ai margini di un bel campo di ulivi, proprio al centro di una radura, sorgeva una casa di mattoni, dal tetto rosso. In questa casa, dalla quale si vedeva il bel paesino di fronte, viveva una famiglia, composta dai genitori, una bambina e due fratelli maggiori. Maria era una bambina allegra e gentile". A raccontare la favola di “Un amico a vapore“ è proprio Maria Minafra, che di anni oggi ne ha 92 ed è una delle ospiti dell’Rsa Anni Azzurri di Milano Navigli. È tra i protagonisti del podcast “Nonni per tutti“. Favole per bambini, tratte dai ricordi degli anziani, per non perdere un patrimonio preziosissimo, per valorizzare la loro memoria e per creare ponti tra grandi e piccini e occasioni di scambio tra le generazioni.

Maria oggi è nonna di quattro nipoti e bisnonna: due settimane fa è nato il suo secondo bisnipote, Raphael. Ricorda la sua infanzia in Puglia ed è lì che ha voluto ambientare la sua favola per i bambini che parla di un viaggio coraggioso per aiutare la sua famiglia, di un treno parlante e della magia nascosta nella quotidianità. Sul treno ci andava da sola per davvero, per acquistare beni di prima necessità durante il fascismo. A volte veniva intercettata da gruppi fascisti che le rubavano i prodotti che la madre le aveva chiesto di recuperare: quel ricordo è stato trasformato dalla scrittrice per bambini Barbara Ferraro nella sua favola, con briganti, alleati magici e coraggio vero.

A 29 anni Maria si è trasferita a Corsico, dove ha messo radici la sua famiglia. Appassionata di enigmistica, fa parte anche del comitato ospiti della Rsa, un organo eletto dagli anziani in ciascuna struttura Anni Azzurri: si riuniscono periodicamente e portano alla direzione le loro necessità e desideri per il miglioramento dei servizi interni e delle attività quotidiane. “Nonni per Tutti” è un progetto collaborativo del Gruppo Kos, frutto del dialogo tra gli operatori delle Rsa e gli anziani: sono nate così le prime sei favole dedicate ai più piccoli. Memorie vere, che hanno trovato una forma letteraria grazie alla penna di Barbara Ferraro: "Ho accolto questi racconti con grande emozione, consapevole di quanto sia preziosa la memoria di ciascuno nel momento in cui viene condivisa – racconta la scrittrice –. È stata un’occasione di incontri significativi, un viaggio per dare nuova voce ai ricordi e trasformarli in storie senza tempo, capaci di creare un ponte tra generazioni".

Sullo sfondo ci sono anche le ricerche scientifiche che dimostrano i benefici degli interventi biografici nella qualità della vita degli anziani, migliorando benessere emotivo e relazioni sociali. "Nonni per Tutti è un esempio di come l’evoluzione dell’assistenza nella longterm care passi sia attraverso la qualità dei servizi sanitari e assistenziali ma anche attraverso strumenti innovativi che coinvolgono gli ospiti e gli operatori in un processo di condivisione e relazione che avvantaggia entrambi - commenta Giuseppe Motta, direttore generale di Anni Azzurri Kos –. Un impegno per umanizzare la cura in Rsa. Competenze, qualità e innovazione tecnologica vanno di pari passo con l’impegno a dare voce e centralità alla persona anziana: siamo orgogliosi che questo progetto, nato dal lavoro dei professionisti di Anni Azzurri, possa diventare un patrimonio di tutti". Educatori, psicologi, infermieri e operatori sociosanitari hanno accompagnato gli ospiti in questo percorso, raccogliendo con cura le loro storie e supportandoli nella realizzazione del podcast, disponibile su nonni-per-tutti.anniazzurri.it e su Spotify.

Tra le storie anche quella di Gianfranco, 82 anni, con l’aggiustatutto Gabola, che celebra l’importanza di credere in sé stessi; c’è poi Giuseppe, l’Inventasorrisi, con la pozione magica “Rossa Letizia” che, somministrata al più burbero degli abitanti, trasforma la città in un luogo di colori e allegria. C’è la ragazza meccanica Clelia, ispirata dai ricordi di Varna, 90 anni, e ci sono i “Segreti di Zucchero“ di un caramellaio vero, Carlo, che oggi ha 92 anni. Alla fine del mese è prevista una seconda fase del progetto: saranno gli operatori questa volta a scrivere storie che coinvolgeranno anche i bambini.