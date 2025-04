Nel corso del 2025 proseguirà la negoziazione di uno spazio a New York, con cui Superstudio Events punta ad avviare il proprio sviluppo internazionale, dando avvio alle attività oltreoceano. Le due operazioni su Milano e New York seguono quella di riqualificazione del Superstudio Maxi, ex impresa siderurgica in via Moncucco.