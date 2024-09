Al via la Milano Fashion Week: eventi, sfilate e anniversari. Tra debutti e grandi ritorni

Milano, 16 settembre 2024 – Al via la Milano Fashion Week, in programma da domani, martedì 17, al 23 settembre con 173 appuntamenti, 57 sfilate fisiche e 8 digitali, 69 presentazioni, 6 presentazioni su appuntamento e 33 eventi.

“Ad ogni edizione della Milano Fashion Week il legame tra la nostra città e il mondo della moda si rinforza con rinnovato entusiasmo”, ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Giovani e sostenibilità sono le principali chiavi di sviluppo del settore, aspetti che trovano a Milano il luogo giusto per essere valorizzati”.

Il primo giorno si terrà l'evento di inaugurazione del Fashion Hub allestito a Palazzo Giureconsulti che darà avvio alla settimana. Un luogo che vede protagonisti i nuovi brand e giovani designer con progetti e attività che punteranno i riflettori su sperimentazione, artigianalità, innovazione, formazione, inclusione e sostenibilità. Uno spazio di visibilità e incontro, aperto al pubblico, in cui sarà possibile seguire le sfilate in programma in streaming.

Tra gli eventi della settimana la 24° edizione dei 'CHI È CHI AWARDS' con 'Le grand tour: la moda oltre i confini' che si svolgerà a Palazzo Marino. E il Milano Moda Graduate, nella Sala Cariatidi di Palazzo Reale, destinato agli studenti e alle studentesse delle principali scuole di moda italiane.

Torna il Black Carpet Award, evento organizzato da Afro Fashion Association per celebrare i 'Leaders of Change' che promuovono diversità e inclusione nella moda, nel design, nell'arte, nell'arte culinaria, nella musica, nella tecnologia, nel business, nello sport e nel cinema. Dopo il debutto dello scorso anno si rinnova l'appuntamento con la seconda edizione del Premio "Maestri d'eccellenza", realizzato da LVMH, Loro Piana, Confartigianato e Camera Nazionale della Moda Italiana e rivolto agli artigiani più talentuosi d'Italia.

In conclusione, il 22 settembre ci sarà l'evento Cnmi Sustainable Fashion Awards 2024, realizzati da Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con Ethical Fashion Initiative (Efi) dell'Agenzia Itc delle Nazioni Unite e con il sostegno del Comune di Milano. La cerimonia di premiazione si terrà al Teatro alla Scala di Milano il 22 settembre, in chiusura della Milano Fashion Week.

Presenti per la prima volta nel calendario sfilate Susan Fang supported by Dolce&Gabbana, Federico Cina supportato dal Camera Moda Fashion Trust, Chiccomao e Phan Dang Hoang. Ritornano in calendario sfilate The Attico e Laura Biagiotti. Tra le novità in quello digitale, invece, Defaience by Nicola Bacchilega, Francesco Murano, beneficiario del Camera Moda Fashion Trust Grant 2024, Jacob Cohen, Rè Shui, Viapiave33.

Tra le altre novità, ci sono poi anche alcuni anniversari che saranno celebrati in questa settimana. Iceberg si prepara a festeggiare i suoi 50 anni con una sfilata Co-Ed, interpretata dal direttore creativo James Long; Laura Biagiotti celebrerà i 50 anni esatti dalla prima sfilata del brand e Redemption festeggerà 10 anni dalla sua nascita. Per il suo sessantesimo anniversario, poi, Vogue Italia presenta il percorso espositivo a Sixty Years of Vogue Italia - Sessant'anni di Futuro, dal 19 al 21 settembre a Palazzo Citterio a Milano.

In occasione della Fashion Week, Triennale Milano ha coinvolto un’altra personalità di primo piano del settore. Il 21 e il 22 settembre 2024, infatti, avranno luogo due serate di proiezione e incontro dedicate al fotografo e regista statunitense Bruce Weber, indiscusso protagonista della fashion industry. Si dovrà invece attendere fino al 6 novembre 2024 per visitare la retrospettiva Elio Fiorucci, a cura di Judith Clark.

Dal 17 settembre al 12 ottobre 2024, inoltre, la Galleria Consadori presenta la mostra collettiva L’Arte è di Moda! Saranno esposti una serie di acquerelli, finora inediti, intitolati Fulvia e la moda a firma di Tullio Pericoli. Martedì 17 e lunedì 23 settembre, in concomitanza con la Fashion Week, lo spazio espositivo resterà aperto in via straordinaria dalle 11 alle 19.