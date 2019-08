Milano, 3 agosto 2019 - È entrato con il volto coperto: occhiali da sole e cappellino da baseball. Poi ha minacciato il dipendente che si trovava dietro al bancone in quel momento. È accaduto ieri mattina, intorno alle 10.30, in una farmacia di via Vitruvio, dove un uomo di circa 50 anni ha fatto irruzione nel negozio e ha aggredito il farmacista con una pistola, probabilmente giocattolo.

L'uomo, dopo essersi fatto consegnare il contenuto della casa, un ammontare di circa 400 euro, è riuscito a fuggire a piedi.