"Farmaci nuovi a Milano: non è quinta dose"

"Non si può parlare di quinta dose". Lo vuole mettere in chiaro Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia dove a partire dalla primavera del 2021 fu anche il coordinatore della campagna vaccinale di massa che ha portato almeno il mondo occidentale fuori dall’emergenza pandemica. Bertolaso parla dei nuovi vaccini antiCovid le cui prime dosi sono appena arrivate anche in Lombardia, aggiornati alla variante XBB 1.5 (Kraken) del Sars-CoV-2: "Sottolineo che si tratta di nuovi vaccini, che coprono da tutte le varianti oggi in circolazione. Non si può quindi parlare di quinta dose".

L’assessore, che alla partenza della campagna d’autunno che combina antinfluenzale e antiCovid ha anche ringraziato "i medici di famiglia e le farmacie che, nel gioco di squadra delle vaccinazioni, rappresentano un tassello fondamentale", ha anche spiegato la scelta di "una giornata simbolo" per inaugurare una campagna "importante". Anche se vaccinarsi non è più obbligatorio (lo fu solo per il Covid e solo per qualche mese, ai tempi del green pass) "è un obbligo morale - insiste l’assessore –. Serve a tutelare noi stessi e le persone fragili che sono vicine".

Gi. Bo.