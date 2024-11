Fare impresa, via al progetto per i giovani

Al via il progetto “Start up your ciny”, che vede il Comune capofila del Bando regionale “La Lombardia è dei Giovani 2024”. La prima delle azioni prevede la possibilità per i giovani tra i 18 e i 34 anni di partecipare gratuitamente al corso di formazione per imprese culturali e creative, gestito dai formatori professionisti di Magma Impresa Sociale. Il corso sarà composto da moduli, divisi per argomenti: il 9 dicembre alle 18 il programma verrà presentato al centro culturale Il Pertini (per iscriversi bisogna registrarsi al link: https://bit.ly/3ZmXwk5). Si partirà da una panoramica sulle realtà culturali e creative, esplorando cosa significa fare impresa oggi, tra innovazione, sostenibilità e impatto sociale. Attraverso lezioni dedicate, i partecipanti impareranno a costruire un business plan, pianificare e progettare attività, navigare tra gli aspetti normativi per avviare e gestire un’organizzazione.

Non mancheranno approfondimenti sul fundraising e sulla creazione di partnership strategiche con enti pubblici e privati, elementi essenziali per il successo di ogni iniziativa culturale. Un tema centrale sarà l’impatto delle imprese culturali sui territori: verranno esplorate attività che possono rigenerare comunità, stimolare la partecipazione e creare valore condiviso. Completano il percorso le sessioni dedicate allo sviluppo delle soft skills (negoziazione, gestione del tempo, comunicazione efficace e leadership inclusiva) e della comunicazione (dalla creazione di strategie di ufficio stampa e storytelling, all’utilizzo di fotografia e social media per ampliare il pubblico). Il tutto sarà arricchito da testimonianze dirette: visite a imprese culturali innovative e incontri con manager e mentor che porteranno esperienze ispirazionali. "Questo percorso vuole offrire ai nostri giovani non solo momenti formativi che diano una visione molto ampia su molteplici aspetti, ma anche esperienze altamente professionali che possano rappresentare valide testimonianze capaci di ispirare e dare una visione concreta e stimolante su come trasformare un’idea in un progetto di successo", commenta Daniela Maggi, assessore alle Politiche giovanili.

Laura Lana