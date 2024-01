Fanno saltare la vetrata di notte. Colpo in banca a Capodanno

Hanno approfittato dei botti e della confusione dei festeggiamenti di Capodanno per portare a casa il colpo in banca. È successo verso le 3 del mattino nella notte fra il 31 dicembre e il 1° gennaio presso la sede della Banca Agricola Mantovana, del gruppo Monte dei Paschi di Siena, in via Cerca 1 a Settala. I rapinatori hanno fatto saltare la vetrata laterale della banca per introdursi nei locali e raggiungere il bancomat dall’interno. Dopo averlo scardinato, si sono impadroniti del contante. Un copione ormai ben collaudato, da quando le barriere antisfondamento appositamente installate impediscono ai furgoni di penetrare sfondando direttamente l’accesso. Ora lo stabile è transennato e un cartello avvisa la clientela che, fino a nuova data, per prelevare dovranno rivolgersi alle filiali più vicine. V.G.