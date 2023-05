Fanfara e carabinieri a cavallo sfilano per 800 bambini delle scuole

Le esibizioni a cavallo e le note della Fanfara, presenti militari, sindaco e associazione nazionale carabinieri, ospiti speciali 800 bambini delle scuole. Una mattinata fuori dall’ordinaria quella che ha avuto luogo venerdì alle scuderie Valfregia di Trezzo sull’Adda, teatro di una spettacolare parata "a misura di alunno" della Fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a Cavallo. Il corpo militare in arrivo da Roma aveva scelto i il maneggio fluviale come "base" in vista della manifestazione, a Codogno, per l’apertura ufficiale della XVII Laus Open Games. Una presenza illustre, e immediata l’organizzazione, da parte dell’amministrazione comunale, con Arma e Anc del fuori programma trezzese. Gli allievi delle elementari e alcuni gruppi delle medie hanno raggiunto a piedi le scuderie di Concesa e assistito allo spettacoloi. Presenti i rappresentanti della Compagnia di Pioltello, il primo cittadino Silvana Centurelli, la giunta e la direttrice dell’Onnicomprensivo Ai Nostri Caduti Patrizia Santini. Bar.Cal.