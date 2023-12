Esibizioni da brividi per la Fanfara dei carabinieri nei quartieri di Milano

Milano – Si è concluso oggi pomeriggio in corso Vittorio Emanuele il progetto di esibizioni della Fanfara del Terzo Reggimento Carabinieri Lombardia nei municipi cittadini. L'iniziativa, che ha visto la collaborazione dell'Arma e dell'assessorato ai Servizi civici di Palazzo Marino, è stata inserita dal Comune tra le azioni "volte a valorizzare i quartieri", schierando il glorioso complesso bandistico fondato nel 1820.

Il programma

Il calendario di appuntamenti in giro per la metropoli è partito il 30 novembre, con l'esibizione in via Montenapoleone. Il 2 dicembre, il doppio impegno tra piazza delle Torri bianche di via Saponaro, in zona Gratosoglio, e piazza Tina Modotti, a Rogoredo. Il giorno dopo, è toccato a piazza Frattini, seguita il 4 dicembre dal concerto in via Beroldo, in zona Loreto. Il 6 dicembre, la Fanfara ha suonato dalle 15 in piazza dei Vigili del fuoco, a Rubattino, mentre l'11 è arrivato il turno di piazzale Selinunte, nel cuore di San Siro. La mattina del 13, i carabinieri si sono esibiti in piazza Prealpi, mentre il pomeriggio del 14 si sono spostati a Villa Litta Modignani. Oggi alle 18 l'appuntamento conclusivo all'ombra del Duomo.