Falsi tecnici del gas ma vera truffa Via i gioielli dell’anziana, botte alla figlia

di Monica Autunno

Finti tecnici del gas e dell’acqua alla porta, raggirano un’anziana e infine fuggono con una borsa di monili e preziosi. Ma stavolta è andata anche anche peggio: nella fuga, i due malviventi, ora ricercati dai carabinieri, hanno spintonato violentemente la figlia della donna, sopraggiunta in piena sequenza e che ha cercato di strappare ai due la borsa con il bottino. Dalla truffa alla rapina, dunque.

Le indagini sull’episodio sono in corso. Non probabilmente l’ultimo, certamente non il primo: intrusioni domestiche in casa di persone anziane e truffe tentate o riuscite vengono segnalate, anche in questa zona, con regolarità. Il fatto si è consumato a Pozzuolo Martesana nei giorni scorsi, ed è stato denunciato ai carabinieri dai familiari della anziana donna derubata. La signora, classe 1932, era sola in casa quando si è trovata alla porta i due sconosciuti, sedicenti tecnici dell’acqua e del gas. La tecnica usata dai due, purtroppo, collaudata: la segnalazione di un guasto in corso alle tubazioni, un rischio esplosione. "Meglio che lei raccolga subito gli oggetti di valore, li metta al sicuro ed esca di corsa di casa""

E così l’anziana avrebbe fatto, raccogliendo in fretta alcuni preziosi custoditi in casa e denaro contante e stipandoli in una busta. Qui l’imprevisto, ovvero l’arrivo della figlia della donna, residente nello stesso palazzo e insospettita dalle voci in arrivo dalla casa della madre. La donna ha realizzato immediatamente il raggiro in atto e tentato di strappare la borsa dalle mani dei delinquenti. I due, vistisi smascherati, non hanno esitato: prima hanno violentemente spintonato la donna più giovane gettandola a terra, poi si sono dileguati, purtroppo con il bottino. Denuncia presentata, indagini in corso, preoccupazione.

"Non conosco la famiglia colpita in questa circostanza – così l’assessore pozzuolese ed ex sindaco Angelo Caterina – . Ma purtroppo non è la prima volta che accade nell’ultimo periodo. Solo qualche settimana fa, nella frazione, un altro anziano è stato “visitato“. In quell’occasione i malviventi avevano spruzzato qualche cosa nell’appartamento, per rendere plausibile la fuga di gas". Del rischio truffe sempre elevato si è parlato di recente in un incontro fra sindaci, "purtroppo vi sono segnalazioni anche dai comuni vicini". Solo poche settimane fa si era conclusa una nuova, massiccia campagna di informazione a cura delle forze dell’ordine, consumatasi in tutti i luoghi frequentati dai capelli d’argento: parrocchie, centri anziani, ambulatori.