Falla nel letto del canale. Si corre subito ai ripari

Si apre una falla nel letto del Martesana, intervento d’urgenza delle squadre del Consorzio Villoresi. Già dall’altra sera hanno provveduto a una riduzione d’urgenza del livello d’acqua, nei prossimi giorni saranno avviate le operazioni di ripristino, a cura di un’impresa specializzata. Il “buco“ è stato individuato nel tratto di canale che si trova fra Bellinzago Lombardo e Gessate, proprio in un punto in cui il Naviglio incrocia il corso del torrente Trobbia. Così, ieri, lo staff consortile. "È stato il personale tecnico del Consorzio – spiega Carla Colombo, responsabile della comunicazione dell’ente – ad accorgersi l’altra sera della problematica occorsa sul fondo del Naviglio Martesana, proprio in prossimità dell’attraversamento del torrente Trobbia di Gessate. Siamo ancora in una fase di accertamento tecnico: il maltempo di questi giorni ha oggettivamente ostacolato i rilievi, che si sono concentrati nella giornata di oggi e proseguiranno nei prossimi giorni". Ancora: "Si sta individuando ora l’operatore che provvederà ai lavori di ripristino dopo la messa in asciutta del tratto di canale".

Nel frattempo, come si diceva, "il Consorzio ha attuato la riduzione delle portate derivate dall’Adda, così da evitare il passaggio dell’acqua dal Naviglio al torrente Trobbia. Nel punto interessato la portata è stata ridotta a pochissimi metri cubi al secondo in modo da ridurre al massimo le possibili problematiche". Sul posto, l’altra sera, anche il sindaco di Bellinzago Lombardo Michele Avola. "Dall’esterno in effetti non si vede granché – spiega – ma ho avuto modo di confrontarmi con i tecnici. Non so cosa abbia originato la falla. Ma sono dovuti intervenire rapidamente per evitare una dispersione idrica che sarebbe stata costante e pesante. In questi giorni ha piovuto molto. Ma siamo pur sempre alle porte della stagione irrigua". . Monica Autunno