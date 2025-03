Fai una foto, vinci una bici: lotta social ai furbetti dei rifiuti

Trofei ecologici in palio per i più attenti. Lotta social ai furbetti dei rifiuti, le migliori foto-denuncia vinceranno una bicicletta. Torna ScattaSostenibile, il concorso di Cem su Instagram per tutti. Nel mirino, discariche a cielo aperto, mozziconi e bisognini di Fido. È l’edizione 2025 dell’iniziativa che cerca di diffondere una cultura "verde" e che questa volta ruota attorno a quello che non si fa. E i premi sono in linea con il cuore dell’iniziativa alla terza edizione. "Le foto dovranno lanciare messaggi di sensibilizzazione ed evidenziare la criticità del problema e convincere che l’ambiente comune è la casa di tutti e va preservato con cura", spiega il gestore dei rifiuti che organizza. Le opere potranno essere postate sul proprio canale Instagram o inviate via mail alla società entro il 14 aprile seguendo le regole del concorso.

Partecipare è facile: basta vivere in uno dei 76 Comuni dove opera la società, il resto dei dettagli si trova sui canali di comunicazione di Cem. I risultati saranno valutati dalla giuria tecnica "utilizzando i criteri della creatività e qualità dell’immagine e della conformità all’oggetto del concorso". Entro il 30 aprile verrà selezionata una rosa di sei foto da sottoporre al giudizio popolare, poi basterà apporre un semplice "mi piace" sotto al post. La consultazione a tappeto durerà fino al 15 maggio, vinceranno le tre più votate. La premiazione sarà l’8 giugno durante la Domenica in Cascina.

"Con il ritorno del contest vogliamo continuare a coinvolgere i cittadini sull’importanza di un ambiente più pulito e vivibile per tutti", dice Alberto Fulgione, presidente Cem. Al primo classificato andrà una bici a pedalata assistita, al secondo un modello classico, al terzo uno per bambino.

Bar.Cal.