Faccia a faccia col ladro, lo mette in fuga

A lanciare l’allarme e a chiamare il 112 è stata una donna, che ha visto una persona arrampicarsi su un’impalcatura e raggiungere l’appartamento di un vicino di casa al secondo piano di un condominio in largo Cavalieri di Malta, zona Primaticcio. Il proprietario dell’appartamento, un uomo originario del Perù, si è affacciato alla finestra e si è trovato facca a faccia con il ladro fuori dal balcone, ha urlato e lo ha messo in fuga.

Un tentativo di furto, in pieno giorno, che ha avuto anche un pesante strascico per tre agenti della polizia di Stato, che sono stati aggrediti riportando contusioni varie e prognosi da 7 a 10 giorni. I poliziotti, infatti, dopo la richiesta di intervento si sono messi alla ricerca del ladro, e lo hanno rintracciato poco lontano dal condominio, mentre fuggiva a piedi. L’uomo, poi identificato come un 40enne marocchino, irregolare e già noto alle forze dell’ordine, si è scagliato contro di loro, colpendoli con calci e pugni. Infine è stato bloccato e arrestato con l’accusa di tentato furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. Durante la colluttazione il nordafricano ha cercato anche di sottrarre il taser a uno degli agenti.

A.G.