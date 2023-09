Fabrizio Rosati al vertice dei Carabinieri a Corsico

Il capitano Fabrizio Rosati (nella foto), 32 anni, ha assunto il comando della compagnia carabinieri di Corsico. Nato a Viterbo, celibe, laureato in Giurisprudenza, arriva da Giarre, in provincia di Catania, dove nell’ultimo triennio ha comandato la compagnia. Tra le indagini più importanti che ha condotto, nel 2021 l’operazione “Luna Park” che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di una baby gang composta da sei giovani, di cui 4 minorenni, ritenuti responsabili di sequestro di persona, rapina aggravata ed estorsione aggravata. Sul fronte della criminalità organizzata è sua l’operazione “Iddu“, con la quale è stato sgominato il gruppo giarrese della famiglia Santapaola – Ercolano di Cosa Nostra catanese. In manette finirono 21 persone responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso aggravata dal possesso di armi clandestine, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed estorsioni. Prima di arrivare in Sicilia ha ricoperto l’incarico di comandante del nucleo operativo e radiomobile di Foggia. Ro.Ramp.