Fabio Roia è presidente del Tribunale

Fabio Roia è il nuovo presidente del tribunale di Milano. Lo ha deciso il plenum del Csm approvando (con una sola astensione, quella del togato indipendente Andrea Mirenda) la delibera proposta dalla Commissione direttivi. In magistratura dal 1986, Roia ha iniziato la sua carriera in toga come giudice a Monza, per poi passare, nel 1989, alle funzioni di pm a Milano. Nel 2006 è stato eletto togato al Csm, ed è poi rientrato in ruolo come giudice al tribunale milanese nel novembre 2010. Presidente di sezione dal 2014, Roia è stato fino a oggi presidente vicario dell’ufficio giudiziario del capoluogo lombardo. Nel parere attitudinale citato nella delibera approvata, si evidenzia che Roia "ha acquisito nel corso della sua carriera una solidissima e approfondita preparazione giuridica nel campo penale, con particolare riguardo ai reati connessi alla violenza di genere e alla tutela delle vittime vulnerabili, nonché nel settore delle misure di prevenzione".