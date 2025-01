La Fabbrica del Vapore si fa grande: assegnati dieci spazi. Dal teatro alle battaglie civili di Pannella, ecco cosa vedremo

Milano, 26 gennaio 2025 – Chiusa la procedura dell’avviso pubblico per l’assegnazione, in concessione d’uso, di dieci spazi destinati alla realizzazione di attività culturali dedicate alle arti e ai linguaggi della contemporaneità all’interno della Fabbrica del Vapore di via Procaccini. La durata delle concessioni è stabilita in cinque anni a partire dal 1 febbraio 2025, senza nessuna possibilità di rinnovo alla scadenza. In una determina del Comune, proprietario della Fabbrica del Vapore, si legge che il primo spazio a bando è stato assegnato a Connecting Cultures Fondazione Impresa Sociale: 150 metri quadrati per un canone annuo di 17.123 euro. Il secondo spazio, di 433 mq, invece, è andato a Careof Aps per un affitto di 39.390 euro. Il terzo al Comitato Globale per lo Stato di Diritto Marco Pannella: 261 mq per 34.022 euro.

Spazio al Fosforo

Il quarto spazio va all’Associazione Culturale Scimmie Nude Teatro di indagine dell’uomo ets, che pagherà 18.300 euro per poter utilizzare 165 metri quadrati. Il quinto spazio nella Fabbrica del Vapore potrà essere utilizzato da Fosforo Società Cooperativa Sociale, pronta a pagare 17.713 euro annui per un locale di 164 mq. E, andando un po’ più avanti nell’ordine delle assegnazioni, il settimo spazio, di 245 mq, è stato assegnato all’associazione culturale Ariella Vidach AiEP per 19.827 euro. L’ottavo all’associazione Culturale Fattoria Vittadini: 505 mq per 40.499 euro. Il decimo e ultimo, infine, a Nuovo Rinascimento Aps. Si tratta dello spazio più grande inserito nell’avviso pubblico: 977 mq per un canone annuale di 80.524 euro.

Un luogo amato e frequentato

La Fabbrica del Vapore è uno spazio del Comune di Milano gestito da Direzione Cultura (Unità Progetti Speciali e Fabbrica del Vapore) quale luogo di promozione della creatività giovanile, di intrattenimento e aggregazione. Palazzo Marino coordina il progetto “Laboratori creativi” e cura la programmazione delle attività e degli eventi che si svolgono negli spazi oggetto di concessione temporanea.

La struttura di via Procaccini ha una lunga storia alle spalle. Un tempo zona industriale e sede della storica Carminati Toselli produttrice di rotabili tranviari e ferroviari, la Fabbrica del Vapore è stata ristrutturata, recuperata e destinata a nuova vita a partire dal nuovo millennio. La struttura è dotata anche di una grande piazza all’ingresso che è saltuariamente utilizzata per eventi, fiere e appuntamenti pubblici.