Fabbrica del Vapore casa dei creativi E riapre la biblioteca di Calvairate

La Fabbrica del Vapore diventa casa della creatività: parte un nuovo progetto di residenze d’artista, “Futura, che abiterà gli spazi per quattro mesi. A promuoverlo il Comune di Milano che col curatore Giacomo Zaza e sei artisti creeranno un laboratorio di arte e pensiero. "Il nostro obiettivo è quello di trasformare Fabbrica del Vapore nel simbolo di un nuovo paradigma urbano: una casa per la creatività, un nuovo spazio per la comunità, sempre più verde e inclusivo, un ambiente poroso alle sollecitazioni che provengono dal territorio e alle sensibilità artistiche e culturali che provengono da tutto il mondo", dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. Gli artisti che vivranno e lavoreranno in Fabbrica fino ad agosto sono Benedetta Fioravanti, Valentina Furian, Nicoletta Grillo, Lisa Martini, Giovanna Repetto e Davide Sgambaro. La residenza si svilupperà in tre fasi: la prima fase, “Interagire”, sarà caratterizzata dall’incontro con otto artisti italiani e internazionali che daranno luogo ad altrettante conversazioni col pubblico; la seconda, “Deviare”, si concluderà con la presentazione di una mostra; la terza fase, “Attestare”, si chiuderà con la produzione di un libro, unito a un documentario, che restituirà il percorso svolto. Ad accompagnare il percorso un ciclo di incontri che parte alle 18.30, con Luis Gómez Armenteros sul tema “Pulsioni immaginative nella contaminazione mediale”.

Altra novità per la cultura milanese è la riapertura della Biblioteca di Calvairate, che è stata completamente rinnovata nella sede che affaccia su piazzale Martini. I cittadini possono usufruire di un’area con libri e multimediali e di uno spazio per la lettura. Al piano superiore è disponibile una sala studio, mentre si attende la fine dei lavori che permetteranno di aumentare lo spazio a disposizione, che passerà da 900 metri quadri a 1.250.