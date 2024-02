Fabbrica armi in casa. La polizia scopre tutto e arresta insospettabile

"Vado a casa, prendo la pistola e sparo a tutti", ha urlato l’uomo, 40enne italiano, domenica mattina fuori da un locale in via Toffetti nella periferia sud est. E la polizia è andata nel suo appartamento in viale Bacchiglione, zona Brenta, a controllare, trovando non solo la sua collezione di armi ma anche strumenti per fabbricarle. Tra queste, una penna pistola funzionante, quattro cilindri metallici, proiettili, una pistola a gas e armi da taglio. C’erano anche 200 grammi di hashish. L’uomo è stato quindi arrestato per fabbricazione di arma da guerra e spaccio e accompagnato a San Vittore