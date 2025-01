Fa esplodere il petardo usato e rischia di perdere un dito

Ha trovato un petardo inesploso in un‘area verde pubblica e lo ha utilizzato senza considerare che la miccia era ormai ridotta al minimo. Ha pagato così le conseguenze dell’esplosione anticipata: ha rischiato l’amputazione del quarto dito della mano il bambino di 11 anni che mercoledì sera si è trovato con un amico nella zona dell’area verde di via Tintoretto. I due hanno trovato a terra un petardo Cobra 10, inesploso durante la sera di Capodanno. A quel punto hanno iniziato a “esaminarlo“ nei pressi del tavolo in legno presente nell’area, fin quando l’undicenne ha pensato bene di accendere la miccia. Il petardo è subito esploso senza lasciare il tempo di allontanarsi, provocando un buco di alcuni centimetri sulla superficie del tavolo e ferendo il ragazzo al quarto dito della mano sinistra. I soccorsi arrivati sul posto hanno provveduto al trasporto del bambino ferito all’ospedale di Legnano. Qui la situazione è sembrata complessa, tanto che il ragazzino ha rischiato l’amputazione del quarto dito della mano: evenienza scongiurata poi dall’intervento dei medici e dall’applicazione di numerosi punti di sutura. Paolo Girotti