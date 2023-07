Ex Rapisarda, primo colpo di ruspa Largo alla "gigafactory" dell’idrogeno

di Barbara Calderola

Primo colpo di ruspa all’ex Rapisarda, al posto della vecchia produzione di tubi chiusa da tempo nascerà la prima gigafactory italiana dell’idrogeno verde firmata De Nora-Snam col contributo del Pnrr. Cernusco diventa così capitale del carbon free, una delle valli lombarde della svolta energetica. "Alle porte di Milano vedrà la luce la fabbrica di elettrolizzatori, non ce ne sono altre nel Paese", spiega il sindaco Ermanno Zacchetti. Un passaggio essenziale del processo che porta al combustibile che non inquina. A novembre, l’amministrazione aveva dato il via libera all’operazione, giudicando il nuovo sito “di interesse pubblico” e la macchina per realizzare il futuristico laboratorio si era messa in moto. Nell’hub sul Naviglio si farà l’elettrolisi dell’acqua e anche componenti per celle a combustibile usate nell’energia senza emissioni di Co2. Una tecnologia realmente green. Si comincia dalla demolizione del vecchio stabilimento, "un’area privata dismessa da 25 anni" e ora dal degrado "nascerà il futuro", ancora i primo cittadino. Il nuovo polo produttivo concepito dall’azienda della green economy fondata da Oronzio De Nora, l’inventore dell’Amuchina, e quotata in Borsa, avrà una capacità fino a 2 gigawatt nella filiera sostenibile.

"Una proposta innovativa nell’ambito della transizione ecologica – sottolinea Zacchetti – ben integrata nel nostro tessuto economico con aziende internazionali e medie imprese di eccellenza. Un tassello importante del Parco metropolitano dell’Innovazione, polo di avanguardia che metterà in rete competenze, opportunità, ricerca, formazione, servizi alle imprese, e per questo attrattivo per tanti talenti". Il Comune ha fatto propria questa visione, "condivisa lo scorso maggio con Assolombarda, De Nora e con gli altri marchi del territorio". Stanno iniziando i primi interventi di riqualificazione degli spazi pubblici che riguardano il ponte per la ciclopedonale del Naviglio, “porta” del nuovo quartiere hi-tech "e altri ne arriveranno". La variante del Pgt da poco avviata accompagnerà lo sviluppo dell’area "perché Cernusco sia uno dei luoghi in cui si costruiranno l’Italia e l’Europa di domani. Interesse pubblico e privato uniti per la lotta al cambiamento climatico".