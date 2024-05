Ex oratorio di Monzoro. Al via gli ultimi lavori

È iniziato il cantiere che riguarda l’ultima parte del progetto a completamento del recupero totale dell’area dell’ex oratorio di Monzoro, tra via Gerli e via De Gasperi. Il terreno oggetto del progetto di riqualificazione ha una superficie di circa 6mila metri quadri ed era stato ceduto alla Parrocchia di Cusago dall’Amministrazione nel 1991, per un utilizzo socio ricreativo. Ma da parecchi anni l’area era inutilizzata e l’Amministrazione si è attivata per poterne riavere la piena disponibilità.

Nel 2021 è stato perfezionato il passaggio e sono cominciati i lavori di recupero dei lotti. L’ultimo da completare, il lotto 3, "prevede la realizzazione di un campo da pallavolo e di due campi da bocce in erba sintetica - spiegano dal Comune -. La parte più qualificante consiste nella ristrutturazione della casetta esistente a cui verranno aggiunti nuovi spazi comprendenti servizi, spogliatoi e un’ampia area open space per dare concreta risposta a molte attività ludico sportive, per ogni fascia d’età, di cui c’è sempre maggiore richiesta: yoga, ginnastica dolce, danza, arti marziali e altre attività". Sarà inoltre realizzato un porticato attrezzato per momenti di aggregazione. "Per quanto riguarda la necessità di dotare l’area di nuovi posti auto - proseguono dall’Amministrazione - verrà realizzato un nuovo parcheggio, collegato all’esistente, con ulteriori 18 stalli, così da arrivare in totale a circa 70 posti. Di questi, 45 saranno evidenziati con apposita segnaletica e riservati ai residenti a cui verrà consegnato il relativo contrassegno. A conclusione dei lavori sarà realizzato un dosso di rallentamento per agevolare il collegamento in sicurezza tra gli ingressi dei due parchi di via Gerli. L’importo totale dei lavori è di circa 480mila euro, interamente finanziati con scomputo oneri di urbanizzazione. La fine dei lavori è prevista per settembre di quest’anno".

Un altro cantiere in città è stato avviato alla fine di aprile, per la realizzazione del nuovo tratto di pista ciclopedonale che collegherà il centro abitato con l’area commerciale di viale Europa. Dopo aver vagliato diverse ipotesi, escludendo sottopassi e ponti, si è scelto per un attraversamento "a raso": il progetto è stato realizzato dal Comune con i tecnici di Città metropolitana. Il costo dell’opera, che sarà completata entro luglio, è di 270mila euro, di cui 150mila finanziati da Regione Lombardia.