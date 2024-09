Ex centro civico, è polemica. Albero cade sul parcheggio: "È ancora lì da un mese"

Un albero ad alto fusto ha ceduto ed è caduto davanti all’ex centro civico di Noverasco. Nessun ferito, ma l’episodio ha contribuito a riaccendere i riflettori su una struttura comunale che un tempo ospitava la sede distaccata della polizia locale e anche le associazioni del territorio, "ma che ormai si trova in stato di abbandono a causa della mancanza di manutenzioni - attacca l’ex sindaco Ettore Fusco (nella foto), oggi consigliere di minoranza -. Si tratta di un edificio che potrebbe rappresentare un punto di riferimento per i residenti della frazione, e che invece versa in condizioni di trascuratezza. La presenza dell’albero caduto, che si trova lì da almeno un mese e ostruisce una parte del vicino parcheggio, ne è la dimostrazione.

E pensare che un tempo il centro civico era anche la sede distaccata della polizia locale, con attrezzature e dotazioni d'avanguardia, a partire dal sistema delle telecamere, la cella di sicurezza e la sala per i corsi". Queste le parole dell'ex primo cittadino, che rimarca la necessità di rilanciare i servizi di Noverasco. Una frazione dove si aspetta che la passerella pedonale a scavalco della Valtidone venga finalmente messa in funzione (l'installazione delle rampe di accesso è stata annunciata da Città Metropolitana a partire dal 9 settembre). "Il parco- gioco davanti alla scuola aspetta ancora una riqualificazione - aggiunge Fusco -. Era stato presentato un corposo progetto per trasformarlo in un "parco della pace" ma ad oggi nulla è stato realizzato. Una situazione che è sotto gli occhi di tutti".