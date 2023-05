Ex caserma dei carabinieri Primo colpo di ruspa

Primo colpo di ruspa sull’ex caserma dei carabinieri, a Cassano, via alla demolizione firmata Officine Mak, il colosso della rigenerazione urbana incaricato dall’amministrazione di ridisegnare il comparto dopo il trasferimento dell’Arma a Pioltello. Un progetto che segna una fine e un inizio. L’operazione è il nuovo tassello del restyling che arriva dopo la realizzazione della tenenza costruita in soli 15 mesi e consegnata alla città lo scorso febbraio con opere accessorie - viabilità e tecnologie - pagate dal privato per 580mila euro, ma il nuovo presidio sicurezza ha raggiunto il conto complessivo di 3 milioni, sempre a carico del costruttore con un aggravio di 300mila euro dovuto all’aumento dei prezzi delle materie prime causato dalla crisi geopolitica internazionale. Rincari che non hanno gravato sulle casse municipali. L’abbattimento della vecchia caserma sulla provinciale durerà fino a settembre, poi al suo posto vedranno la luce due spazi commerciali di 5mila metri complessivi.

"Abbiamo rispettato gli impegni che avevamo preso con il Comune e con l’Arma portando a termine la tenenza in pochissimo tempo - sottolinea Daniele Consonni, Cei di Officine Mak –. Adesso, eliminiamo la struttura in disuso per restituire ai cittadini uno spazio riqualificato e servizi che mancavano". Cronoprogramma dunque in linea con gli impegni e skyline modificato per sempre. Un’occasione unica per gli appassionati di storia del posto che possono immortalare il cambiamento, tappa dopo tappa, all’ingresso della città. Bar.Cal.