Evento in Darsena dedicato a Harry Potter. Il chiosco dei giornali diventa dolcissimo

Haribo presenta una speciale “limited edition” di caramelle ispirate al magico mondo di Harry Potter e dedicate ai tre protagonisti della saga: Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger. La collezione esclusiva, realizzata con Warner Bros Discovery Global Consumer products, sarà celebrata da domani mattina fino al 23 febbraio all’edicola Civic Haribo Harry Potter in piazza XXIV Maggio, sulla Darsena dei Navigli. Il chiosco dei giornali sarà trasformato in uno spazio incantato: qui grandi e piccini potranno non solo gustare le nuove caramelle gommose Haribo, ma anche aggiudicarsi speciali gift personalizzati, creare incantesimi e scattare foto a tema Harry Potter, vivendo tutta la meraviglia e la felicità di questi due brand iconici. Le hostess del Giorno distribuiranno le copie del quotidiano alle famiglie.