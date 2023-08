Eventi estremi a Milano: studio gli ultimi 60 anni. La sfida va giocata ora

La sfida in una tesi di laurea: "Studierò come cambiano l’intensità e la frequenza degli eventi atmosferici estremi al variare dell’indice di urbanizzazione". Alice Guccione frequenta l’ultimo anno del corso magistrale in Fisica applicata all’università di Milano-Bicocca.

Tesi attualissima in un’estate “estrema“ anche a Milano...

"Sì. L’idea, con la professoressa Claudia Pasquero, è un’analisi globale degli ultimi 60 anni. Poi vorremmo concentrarci sulla Pianura Padana, che non ha grandi dislivelli e quindi è l’ideale per isolare pochi elementi, come l’indice di urbanizzazione appunto, per metterlo in relazione con i dati delle stazioni meteorologiche. Un focus sarà su Milano e parte della tesi la svilupperò in Francia, nel laboratorio di dinamica atmosferica dell’École normale supérieure".

Come si stanno “armando“ gli atenei contro il cambiamento climatico?

"Credo che ci sia una spinta verso questo impegno: sono aumentati i corsi dedicati, il tema viene affrontato nelle diverse discipline, come è necessario fare. C’è una maggiore consapevolezza nelle persone, spinta anche dai giovani".

Si parla sempre più spesso di eco-ansia. Pensa sia diffusa?

"Non credo che la nostra sia una generazione più fragile, ogni generazione ha le sue fragilità, ma forse siamo più esposti e disposti a parlarne rispetto al passato. Sicuramente la situazione ecologica mette ansia, ma abbiamo voglia di cambiare veramente le cose".

Le iscrizioni verso i corsi green stanno aumentando.

"C’è un senso di urgenza che prima non c’era. Non è la sfida del futuro ma da giocare adesso e il primo passo è una maggiore informazione e una educazione ambientale".

Dopo la laurea che si fa: si continua nella ricerca?

"Sarei davvero felice se studiare diventasse il mio lavoro".

Si.Ba.