Eventi e concerti. Polizie locali unite in campo

Prosegue, anche per il 2024, la collaborazione fra le polizie locali di Buccinasco e Assago per la gestione dei servizi straordinari in occasione di eventi e manifestazioni organizzate presso il Forum. Quest’anno, però, la collaborazione tra i due comandi avrà una marcia in più: siglando un ulteriore accordo verranno potenziati i servizi congiunti e coordinati garantendo più sicurezza e una maggiore presenza di polizia locale sul territorio assaghese. "La straordinarietà degli eventi e delle iniziative che vedono il nostro territorio protagonista - spiega il sindaco di Assago, Lara Carano - non ci permette di gestire in autonomia alcuni aspetti della sicurezza legati a queste manifestazioni.

La collaborazione intrapresa con Buccinasco, che ringraziamo, si è dimostrata strategica, tanto da ampliarla per lo svolgimento di altri servizi condivisi e mirati alla risoluzione di alcune criticità garantendo più sicurezza". Un esempio? Si effettueranno interventi mirati in materia di polizia ambientale, edilizia e sicurezza nei luoghi di lavoro. "Crediamo molto nella collaborazione tra i Comuni - dichiara il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti - in particolare per servizi di polizia locale e sicurezza urbana, iniziative per altro sollecitate e promossa anche dalla Regione: condividere esperienze e competenze può garantire un efficace controllo del territoriob che altrimenti le singole Amministrazioni non potrebbero effettuare".Mas.Sag.