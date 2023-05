Evade dai domiciliari per andare al centro estetico: 47enne arrestato a Cormano

Cormano (Milano), 15 maggio 2023 – Tradito dalla vanità, o meglio dall’irresistibile voglia di prendersi cura del suo aspetto fisico. Un pregiudicato di 47 anni è evaso dagli arresti domiciliari, nel Milanese, per recarsi in un centro estetico e sottoporsi a un trattamento per la pulizia del viso. Ma gli è andata male. L’uomo è stato infatti scoperto e arrestato dai carabinieri. La singolare evasione è avvenuta venerdì scorso, ma è stata resa nota solo oggi dai militari dell’Arma.

L’uomo, che ha precedenti per droga e armi, si trovava agli arresti domiciliari nella sua abitazione quando ha deciso di concedersi quella che forse riteneva una “innocente evasione”. Ma non aveva fatto i conti con una pattuglia di carabinieri di Cusano Milanino, che ha scoperto l’allontanamento da casa del 47enne e lo ha ritracciato poco dopo all’interno di un centro estetico in via Gramsci, a Cormano.

L'uomo è stato quindi processato per direttissima e posto nuovamente agli arresti domiciliari.